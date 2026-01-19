Il faro della sinistra Sanchez tiene sotto scacco i pm Schlein non dice nulla? L’eterna doppiezza

L’Associazione nazionale magistrati ha suscitato attenzione con un poster che mette in discussione l’indipendenza dei giudici, chiedendo ai cittadini se vogliono “giudici che dipendono dalla politica”. Questa posizione solleva interrogativi sulla neutralità della magistratura e sulla risposta delle istituzioni politiche, come quella di Schlein, di fronte a temi delicati che coinvolgono la separazione dei poteri e la trasparenza del sistema giudiziario.

Sono vivamente impressionato dal fatto che un’associazione – politica o politicizzata, quanto si vuole – qual è l’Associazione nazionale magistrati, ma pur sempre un’élite di uomini di legge, abbia stravolto il quesito referendario con quel poster che chiede ai cittadini se vogliono “giudici che dipendono dalla politica”. Soltanto sul piano estetico, magistrati che scendono i gradini più bassi della propaganda politica, fanno male alle nostre istituzioni e all’Autorità Giudiziaria come espressione di statualità. L’Anm sa benissimo che con la riforma Nordio la magistratura rimane “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”: l’articolo 104 della Costituzione non viene modificato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le ultime rilevazioni evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico spagnolo. Secondo un sondaggio condotto da 40dB per El País e Cadena SER, il Partito Popolare e Vox avrebbero oggi la maggioranza assoluta, raggiungendo il 49,4% dei consensi. Questo scenario rappresenta una crisi per la sinistra, con un tracollo di Sánchez e una crescita evidente della destra, segnando un momento importante nel contesto politico nazionale.

