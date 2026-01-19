Il corpo di Federica trovato sottoterra | in carcere il marito

Federica Torzullo è stata trovata senza vita sepolta in un canneto alle spalle dell’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Gli oggetti rinvenuti sul luogo confermerebbero l’identità della vittima. L’indagine continua per chiarire le circostanze del decesso e le eventuali responsabilità.

Gli abiti e gli oggetti personali rinvenuti non sembrano lasciare dubbi: è di Federica Torzullo il corpo senza vita ritrovato sepolto in un canneto alle spalle dell'azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno, indagato per omicidio, fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Civitavecchia. Anche se bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale del cadavere all'obitorio del Verano, è più che un'ipotesi che sia quello della 41enne scomparsa l'8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La svolta nella vicenda è arrivata ieri mattina: un corpo viene scoperto in via comunale di San Francesco, nell'azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato, mentre la Procura ha segnalato il rischio di inquinamento delle prove. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione dei fatti, con tracce di sangue e materiali biologici trovati nell’abitazione e nell’auto dell’uomo.

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’indagine ha portato al riconoscimento tramite gli indumenti e altri oggetti trovati sul cadavere. L’uomo, ritenuto coinvolto, è stato fermato e trasferito in carcere. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso per chiarire le dinamiche della scomparsa e dell’omicidio.

