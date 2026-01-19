Il corpo che parla al via il nuovo corso di yoga somatico

Dal 21 gennaio, la Compagnia Fuori Scena presenta il nuovo corso di yoga somatico

A partire da mercoledì 21 gennaio, la Compagnia Fuori Scena apre al corso di yoga "Il corpo che parla", un percorso aperto a chi desidera esplorare il corpo come linguaggio vivo e strumento di espressione, un'esperienza che unisce lo yoga somatico alla ricerca teatrale per riscoprire il corpo.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

