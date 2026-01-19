Il Comune di Brindisi si candida al titolo di Capitale italiana del mare 2026

Il Comune di Brindisi ha ufficialmente presentato la propria candidatura per il titolo di “Capitale italiana del Mare 2026”. Con l’approvazione di un atto di indirizzo e della proposta progettuale, l’amministrazione mira a valorizzare il patrimonio marittimo e le risorse del territorio, partecipando all’avviso pubblico nazionale per questa iniziativa. La candidatura rappresenta un passo importante per promuovere l’identità e le potenzialità di Brindisi nel settore marittimo.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 19 gennaio 2026, ha approvato l’atto di indirizzo, la proposta progettuale e la partecipazione all’Avviso pubblico nazionale candidando il Comune di Brindisi al titolo di “Capitale italiana del Mare 2026”. La documentazione.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

