Il Comune di Brindisi si candida al titolo di Capitale italiana del mare 2026

Il Comune di Brindisi ha ufficialmente presentato la propria candidatura per il titolo di “Capitale italiana del Mare 2026”. Con l’approvazione di un atto di indirizzo e della proposta progettuale, l’amministrazione mira a valorizzare il patrimonio marittimo e le risorse del territorio, partecipando all’avviso pubblico nazionale per questa iniziativa. La candidatura rappresenta un passo importante per promuovere l’identità e le potenzialità di Brindisi nel settore marittimo.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 19 gennaio 2026, ha approvato l’atto di indirizzo, la proposta progettuale e la partecipazione all’Avviso pubblico nazionale candidando il Comune di Brindisi al titolo di “Capitale italiana del Mare 2026”. La documentazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2026. Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026Genova ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale italiana del mare 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Comune di Brindisi si candida al titolo di “Capitale italiana del mare 2026”. - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 19 gennaio 2026, ha approvato l’atto di indirizzo, la proposta progettuale e la partecipazione all’A ... brundisium.net Lunedì 19 gennaio, dalle 8.30 alle 12, l'autoemoteca della Asl sosterà in piazza Matteotti, a Brindisi, nei pressi del Comune, per una raccolta straordinaria di sangue. L'evento, con la partecipazione di Al Bano Carrisi, è stato organizzato dall'Avis Brindisi in coll - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.