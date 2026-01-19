Il Colosseo del Riello è una trappola mortale | accessi liberi bivacchi e strutture che crollano | FOTO e VIDEO

A 15 anni dallo stop definitivo dei lavori, il "Colosseo" del Riello è solo un immenso scheletro di cemento che si sgretola sotto il peso dell'incuria. Ma se fino a qualche anno fa era "solo" una ferita estetica nel panorama urbano, oggi la struttura rappresenta un'emergenza di sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi: la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata, una foto svela tutto

Crans-Montana, incendio Capodanno: la scala rimpicciolita che ha trasformato il locale in una trappola mortale

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, provocando numerose vittime e feriti. L’incidente ha evidenziato le criticità legate alla sicurezza degli spazi dedicati ai giovani, lasciando un segno profondo nella comunità. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Turisti come "gladiatori" al Colosseo, potranno combattere in arena grazie all'accordo con Airbnb - La piattaforma mondiale di viaggi Airbnb e il Parco archeologico del Colosseo si uniscono per raccontare il Colosseo. romatoday.it