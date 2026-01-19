Il ciclone Harry stringe l’Italia nella sua morsa | scatta l’allerta rossa

Il ciclone Harry sta interessando l’Italia, provocando condizioni di maltempo intenso e allerta rossa in diverse regioni. Nubifragi e venti rafficati colpiscono il Sud, mentre le autorità adottano misure precauzionali, come la chiusura delle scuole, per tutelare la sicurezza dei cittadini. Questo articolo fornisce un aggiornamento sulla situazione e sulle precauzioni adottate in risposta a questo evento atmosferico.

Nubifragi e venti di tempesta minacciano il Sud mentre le città blindano le scuole per garantire la sicurezza dei cittadini. Nubifragi e venti di tempesta minacciano il Sud mentre le città blindano le scuole per garantire la sicurezza dei cittadini Il sistema meteorologico italiano sta affrontando una delle fasi più critiche della stagione a causa dell’arrivo del violento ciclone Harry proveniente dal Nord-Africa. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per vaste aree della Sardegna e della Sicilia dove si attendono fenomeni atmosferici estremi. Le autorità locali temono che la combinazione di piogge torrenziali e venti di burrasca possa causare gravi danni strutturali e allagamenti nelle zone più fragili. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Il Sud Italia si trova sotto pressione a causa del maltempo causato dal ciclone Harry, considerato il più intenso degli ultimi vent’anni. Le condizioni meteorologiche avverse stanno creando preoccupazione tra le comunità locali, che si preparano ad affrontare le conseguenze di questa forte perturbazione. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni.

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancione per Calabria e Sicilia, con conseguenti chiusure scolastiche. Ecco le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni climatiche nelle zone interessate.

