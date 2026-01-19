Il brand indiano Secret Alchemist riceve un finanziamento da Unilever Ventures

Unilever Ventures ha deciso di investire nel brand di bellezza indiano Secret Alchemist. Questa operazione testimonia l’interesse del gruppo nel settore beauty e nel mercato emergente dell’India. L’investimento mira a sostenere la crescita e lo sviluppo di Secret Alchemist, rafforzando la presenza del marchio nel panorama internazionale. La collaborazione rappresenta un passo importante per entrambe le parti nel settore cosmetico e del benessere.

La società Unilever, famosa per investire nel mondo del beauty, investe nel brand beauty indiano Secret Alchemist. Puntando così a rafforzare la sua espansione sul mercato indiano, impegnandosi con questo nuovo investimento nel segmento delle fragranze clean. E proprio il brand fondato da Ankita Thadani, Akash Valia e dall'attrice Samantha Ruth Prabhu è stato tra i primi marchi indie di profumeria clean in India. Unilever investe in Secret Alchemist, brand di clean perfume in India. Il finanziamento consiste in 3 milioni di dollari in un round seed guidato proprio da Unilever Ventures con la partecipazione di DSG Consumer Partners.

Il Comune di Grottaminarda ha ottenuto un finanziamento di 95.000 euro destinato al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. La proposta progettuale presentata mira a migliorare la sicurezza urbana attraverso l'implementazione di nuove telecamere e tecnologie di sorveglianza. Questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo del territorio, contribuendo a garantire maggiore tutela e controllo per i cittadini e l'ambiente urbano.

