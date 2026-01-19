Gli Australian Open, insieme agli altri tre Major, rappresentano i tornei di tennis più prestigiosi e lucrativi al mondo. Con programmi che si estendono su tre settimane, impianti in continua espansione e una combinazione di storia e innovazione, gli Slam hanno consolidato una posizione di leadership nel settore, distinguendosi dai tradizionali eventi minori per il loro significativo valore economico e il loro impatto sul panorama tennistico internazionale.

Nella notte tra sabato e domenica sono scattati gli Australian Open, ma in realtà le porte di Melbourne Park si sono aperte già da una settimana per l’Opening Week: musica, giochi e tantissimo tennis, tra allenamenti dei campioni, bambini in fila per assicurarsi una delle 5mila racchette in omaggio ed esibizioni di stelle del presente e del passato, con la ciliegina del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo che ha visto un dilettante primeggiare al cospetto di Alcaraz e Sinner, portandosi a casa un milione di dollari australiani (equivalenti a 600mila euro). Prima ancora che abbiano avuto inizio gli incontri ufficiali, l’evento Down Under ha accolto quasi 220mila spettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il boom degli Australian Open: quanto valgono gli Slam

Quando torna Sinner? One Point Slam e amichevole con Auger-Aliassime prima degli Australian Open

Jannik Sinner si prepara per l'inizio degli Australian Open, previsto tra circa una settimana. Dopo il torneo di Seul, dove ha incontrato Auger-Aliassime in un match amichevole, il tennista italiano si concentra sui prossimi impegni. Restano pochi giorni prima del primo grande appuntamento della stagione, periodo durante il quale Sinner affinerà la forma e la strategia in vista dei tornei australiani.

Quanto si guadagna agli Australian Open 2026? Il montepremi dal 1° turno alla finale: assegni inferiori agli altri Slam

Quali sono i premi in denaro agli Australian Open 2026? Il montepremi totale sarà di 111,5 milioni di dollari australiani, circa 63,6 milioni di euro, rappresentando un nuovo record per lo Slam in Australia. Rispetto allo scorso anno, l’aumento è del 16%, con i vincitori dei singolari che riceveranno circa 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Ecco cosa aspettarsi dal montepremi di questa edizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cristianesimo boom in Australia: +26% conversioni/ Arcivescovo Sydney: “primavera di fede, Dio indica la via” - Da un mese a questa parte il nuovo Pontefice, Leone XIV, lo ripete in continuazione: in comunione con Dio e con l’unità della Chiesa, il cristianesimo può ancora testimoniare al mondo lacerato da ... ilsussidiario.net

Australian Open 2026, boom storico di pubblico: record di presenze già nella Opening Week. 100 mila presenza in più rispetto al 2025 x.com

Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open, sconfitto in 3 set dal numero 186 del mondo - facebook.com facebook