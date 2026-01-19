Le idee di Saelemaekers si integrano con il ritmo di Jashari, mentre Rabiot si conferma leader del centrocampo. Maignan si mantiene stabile tra i pali con una prestazione senza errori, e Tomori si distingue con un 6,5, neutralizzando l’ex compagno Sottil e contribuendo alla fase difensiva. Un quadro di equilibrio e attenzione, con protagonisti che consolidano la solidità della squadra.

MAIGNAN 6. Routine. TOMORI 6,5. Si trova di fronte l’ex compagno Sottil: lo disinnesca e accompagna l’azione. Idem con Banda. GABBIA 6,5. Solita razionale presenza a ridosso dell’area, si appiccica a Stulic quando serve e imposta lucido. Inzucca tre volte in area leccese. DE WINTER 6. In una delle rare sortite in avanti si becca un giallo per fallo su Ramadani. Torna diligente sulle zolle difensive e aiuta Gabbia su Stulac. SAELEMAEKERS 7,5. Avvio arrembante, idee con le bollicine, anche se non sempre perfettamente calibrate. Assist al bacio, poi esce per infortunio. RICCI 6,5. Da mezz’ala, taglia e spinge rifornendo l’attacco, senza far mancare il suo palleggio anche più indietro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Idee Saelemaekers. Jashari ha il ritmo. Rabiot che leader

In esclusiva, Peppe Di Stefano analizza l’impatto di Adrien Rabiot sul centrocampo del Milan, sottolineando come abbia alzato il ritmo di gioco, in particolare quello di Youssouf Fofana. L’inviato svela anche un aneddoto proveniente da Milanello che evidenzia le dinamiche tra i centrocampisti e il ruolo di Rabiot nel migliorare la fase di possesso e pressione della squadra.

