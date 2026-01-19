I tifosi del Napoli arrivano a Copenaghen | che accoglienza dei danesi

I tifosi del Napoli sono arrivati a Copenaghen, portando con sé la tradizione del caffè sospeso italiana. La capitale danese accoglie i supporters partenopei con un gesto di ospitalità, offrendo loro cinquecento caffè in segno di solidarietà e amicizia. Un’iniziativa che unisce le due culture attraverso un semplice gesto di condivisione, sottolineando il valore di unire le persone anche in contesti sportivi e internazionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto La nostra cultura del caffè sospeso arriva nella capitale danese. Cinquecento caffè offerti ai tifosi che seguiranno la squadra in trasferta per il match Champions di domani. Ecco i bar che aderiscono all’iniziativa dell’accoglienza, ideata da FC Copenaghen e da Wonderful Copenaghen, ente del turismo danese: Bottega Estadio, Lido, Minas Kaffebar, Sonny e Sonny Frederikbar. Bisogna?arrivare al bancone del bar indossando una maglia o una sciarpa del Napoli. Dalle 12:00 alle 16:00! L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il “Caffè Sospeso” a Copenaghen: accoglienza speciale per i tifosi del Napoli

Il “Caffè Sospeso” a Copenaghen offre ai tifosi del Napoli un’occasione di incontro e solidarietà, creando un legame tra cultura italiana e danese. In vista della partita di Champions League contro il Copenaghen, questa iniziativa promuove un momento di convivialità e condivisione, rafforzando il senso di comunità tra i sostenitori italiani in trasferta. Un modo semplice per vivere l’esperienza sportiva con un’attenzione speciale alle relazioni sociali.

