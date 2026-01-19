I tentativi di furto gli orologi di valore e l' auto rubata sotto casa | ecco cosa sta succedendo a Basilicagoiano

A Basilicagoiano sono stati registrati recenti episodi di tentativi di furto e intrusioni nelle abitazioni. Alcuni tentativi si sono conclusi con successo, mentre altri sono stati sventati. Inoltre, sono stati rubati alcuni orologi di valore all’interno di un appartamento. La situazione desta preoccupazione tra i residenti, che si stanno organizzando per aumentare le misure di sicurezza e vigilanza nel territorio.

L'indagine conta 10 indagati per 18 imputazioni. Sono 11 i furti e 2 tentativi di furto commessi tra gennaio e aprile 2024 a Matera, Cerignola, Barletta, Macerata, Giulianova, San Salvo, Vasto, Montesilvano, Francavilla a Mare, Salerno e Caserta - facebook.com facebook

