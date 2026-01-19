I tentativi di furto gli orologi di valore e l' auto rubata sotto casa | ecco cosa sta succedendo a Basilicagoiano
A Basilicagoiano sono stati registrati recenti episodi di tentativi di furto e intrusioni nelle abitazioni. Alcuni tentativi si sono conclusi con successo, mentre altri sono stati sventati. Inoltre, sono stati rubati alcuni orologi di valore all’interno di un appartamento. La situazione desta preoccupazione tra i residenti, che si stanno organizzando per aumentare le misure di sicurezza e vigilanza nel territorio.
Prima vari tentativi di intrusione nelle abitazioni, alcuni andati a buon fine e altri no. Poi, il furto di alcuni orologi preziosi, dal valore di qualche migliaia di euro, all'interno di un appartamento. Per finire, nei giorni scorsi, i malviventi hanno sottratto l'auto di una residente che.🔗 Leggi su Parmatoday.it
