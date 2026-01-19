Ecco i pronostici per le partite di lunedì 19 gennaio, che comprendono incontri di Serie A, Liga e Premier League. La giornata si conclude con Cremonese-Verona e Lazio-Como in Italia, Elche-Siviglia in Spagna e Brighton-Bournemouth in Inghilterra. Un’analisi obiettiva delle sfide in programma per offrire informazioni utili agli appassionati di calcio.

I pronostici di lunedì 19 gennaio, ci sono Cremonese-Verona e Lazio-Como di Serie A, Elche-Siviglia di Liga e Brighton-Bournemouth di Premier League La ventunesima giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite in programma: Cremonese -Verona e Lazio-Como. La squadra allenata da Nicola è ancora ben distante dalla zona pericolo solo grazie all’ottimo avvio di campionato. Il rendimento dell’ultimo periodo è stato negativo e il tracollo con la Juventus preoccupante. Contro l’ Hellas Verona ultimo in classifica con 13 punti e con la peggiore difesa del campionato sarà fondamentale prima di tutto non perdere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 19 gennaio: Serie A, Liga e Premier League

Leggi anche: I pronostici di lunedì 3 novembre: Serie A, Liga e Premier League

Leggi anche: I pronostici di lunedì 8 dicembre: Serie A, Serie B, Liga e Premier League

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

5 pronostici per la 19ª di Serie A!

I pronostici di Serie A | Genoa-Cagliari (18.30) | Juventus-Cremonese (20.45) | Lunedì 12 gennaio - facebook.com facebook