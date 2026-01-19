I prof sono complici | momenti di tensione davanti alla scuola di La Spezia dove è stato accoltellato Youssef Abanoub

Nella scuola di La Spezia, un episodio di violenza ha coinvolto Youssef Abanoub, accoltellato davanti all’edificio. Davanti all’ingresso, una scritta chiede giustizia, simbolo di un desiderio di attenzione e cambiamento. Un gesto di protesta di una studentessa, che ha cercato di attirare l’attenzione sul problema. La vicenda evidenzia le tensioni e le sfide che ancora caratterizzano il rapporto tra scuola e sicurezza.

“ Vogliamo giustizia ” è la scritta che aleggia sulle porte di scuola. Ad attaccare il foglio è stata una ragazza sulle spalle di un coetaneo, un gesto per arrivare più in alto e chiamare all’attenzione il mondo dei grandi. Nella mattina del 19 gennaio, un centinaio di giovani studenti e studentesse hanno manifestato di fronte all’ingresso dell’ Einaudi-Chiodo di La Spezia per la morte di Youssef Abanoub, il 18enne accoltellato a morte nell’istituto ligure. Dopo la tragedia c’è tensione in città. Il sindaco Pierluigi Peracchini, nonostante le iniziali riluttanze, ha proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane Youssef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È deceduto Abanoub Youssef, il giovane di 18 anni ferito durante un episodio di violenza in una scuola a La Spezia. L’aggressore, uno studente della stessa istituzione, è stato arrestato. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Abanoub in questo momento di lutto.

Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe

Youssef Abanoub, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane, è stato vittima di un'aggressione avvenuta venerdì mattina presso un istituto scolastico a La Spezia. Dopo essere stato accoltellato, è deceduto poco prima delle 20. L'episodio si è verificato in un contesto scolastico e la polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell'evento.

Studente ucciso, i compagni di Aba: «Minacciato da giorni, gli insegnanti sapevano e sono complici». Un poliziotto abbraccia il papà del 18enne - Con il passare dei minuti la protesta dei ragazzi per la morte di Abanoud Youssef, il 18enne accoltellato a morte lo scorso venerdì, ... msn.com