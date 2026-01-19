I precari della Giustizia protestano a Napoli | A giugno andremo a casa

A Napoli, i precari della giustizia manifestano per chiedere stabilizzazione. Sono circa 12.000 i lavoratori assunti con fondi PNRR, il cui futuro è legato alla scadenza del finanziamento europeo del 30 giugno. Se non saranno stabilizzati entro quella data, rischiano di perdere il lavoro, in una situazione che evidenzia le incertezze legate alle assunzioni temporanee nel settore giudiziario.

Sono 12mila i precari della giustizia, assunti con i fondi del Pnrr, che se non stabilizzati entro il 30 giugno rischiano di perdere il lavoro, in concomitanza con la scadenza del finanziamento europeo. Per questo una loro rappresentanza ha manifestato stamattina all'esterno del Palazzo di.

Cosa serve veramente alla #giustizia Stabilizzare per esempio i 12mila precari dell’Ufficio del processo che scadono a giugno. Senza di loro i tribunali, specialmente quelli civili, chiudono… Giusto dire NO continuano a firmare per raggiungere un milione di - facebook.com facebook

