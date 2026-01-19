I più gravi disastri ferroviari avvenuti in Europa

Negli ultimi trent’anni, l’Europa ha visto diversi disastri ferroviari gravi, alcuni dei quali hanno causato molte vittime e danni significativi. In Italia, anche se meno frequenti, si sono verificati incidenti importanti. Tuttavia, il disastro più grave di questo periodo si è verificato in un’altra nazione, lasciando un’impronta significativa sulla sicurezza ferroviaria europea.

L'incidente ferroviario di domenica nella provincia spagnola di Córdoba, che ha causato almeno 39 morti, è uno dei peggiori in Europa nella storia recente. Negli ultimi trent'anni ce ne sono stati vari altri: li abbiamo raccolti. 1998, GermaniaIl disastro ferroviario di Eschede, nella Bassa Sassonia, è stato il più grave disastro ferroviario che ha coinvolto linee dell'alta velocità. Un treno ad alta velocità deragliò e si schiantò su un viadotto che scavalcava i binari, facendolo crollare: morirono 101 persone e 88 furono ferite. Fu causato dalla rottura di una ruota difettosa del treno, che restò incastrata in uno scambio.

