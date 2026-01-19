I padroni di casa perdono l’occasione di colmare il divario con l’Arsenal

L’Aston Villa ha perso un’opportunità importante di ridurre il divario con l’Arsenal in testa alla Premier League, dopo una sconfitta interna per 1-0 contro l’Everton. La partita, che si è svolta recentemente, ha evidenziato come i padroni di casa abbiano perso un’occasione chiave nel tentativo di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

L'Aston Villa ha perso l'occasione di colmare il divario dietro l'Arsenal in testa alla Premier League subendo una scioccante sconfitta interna per 1-0 contro l'Everton. Il delicato chip di Thierno Barry dopo gli errori di Pau Torres ed Emiliano Martinez ha dimostrato la differenza in una partita serrata a Villa Park mentre gli uomini di Unai Emery hanno perso in casa solo per la seconda volta in questa stagione, con la sconfitta che ha anche posto fine a una serie di 11 vittorie consecutive in casa.

I rossoblù giocano meglio dei padroni di casa e costruiscono buone occasioni da gol ma non riescono a concretizzare facebook

2’: #VENCTZ 0-0 Primo tiro a favore dei padroni di casa. Il destro di Doumbia finisce di poco a lato. #AvantiAquile x.com

