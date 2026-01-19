I Nas di Trento hanno sequestrato quasi 13 tonnellate di cibo in un solo anno
Nel corso del 2023, i Nas di Trento hanno sequestrato circa 12.800 chili di cibo destinato al consumo, intervenendo per tutelare la sicurezza alimentare. Questa operazione evidenzia l’attività di controllo svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, volta a prevenire rischi per la salute pubblica e garantire la conformità delle norme nel settore alimentare.
Ammonta a circa 12.800 chilogrammi la quantità di cibo sottratta al consumo nel corso del 2023 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Trento.Gli interventi – si legge in una nota – hanno interessato l’intera filiera alimentare e il settore della ristorazione e hanno visto.🔗 Leggi su Trentotoday.it
