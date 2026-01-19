I miliardari italiani guadagnano 150 milioni di euro al giorno ma pagano meno tasse di un insegnante
Nel 2025, i miliardari italiani hanno visto crescere la loro ricchezza di circa 150 milioni di euro al giorno. Questa rapida crescita contrasta con il livello di tassazione, che risulta inferiore rispetto a quello di molte professioni, come quella degli insegnanti. Un quadro che solleva interrogativi sulla distribuzione delle imposte e sull’equità fiscale nel paese.
Nel 2025 i miliardari italiani hanno aumentato la loro ricchezza, in media di 150 milioni di euro al giorno. Eppure il sistema fiscale gli permette di pagare, in proporzione, meno imposte di un infermiere o un'insegnante. È uno dei dati deI nuovo rapporto di Oxfam Italia, pubblicato all'apertura del World Economic Forum a Davos.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: 50 euro in meno al mese, milioni di italiani in difficoltà
Leggi anche: L’affitto breve ora conviene meno: "Un trilocale? Tasse su di 150 al mese"
I miliardari italiani guadagnano 150 milioni di euro al giorno ma pagano meno tasse di un insegnante - Nel 2025 i miliardari italiani hanno aumentato la loro ricchezza, in media di 150 milioni di euro al giorno. fanpage.it
Quasi tutti ereditieri o residenti all'estero. È l'identikit degli italiani più ricchi ai vertici della classifica di Forbes dei miliardari di tutto il mondo. #miliardari #soldi #denaro #ricchezza #ricchi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.