I legali di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi di Chiara al pc di Alberto

Gli avvocati di Stasi hanno contestato la perizia dei Poggi riguardo agli accessi di Chiara al computer di Alberto, mettendo in dubbio i dati sulle visualizzazioni di fotografie pornografiche. È stata inoltre richiesta un'analisi approfondita anche del computer della vittima, al fine di chiarire la situazione e verificare l’attendibilità delle evidenze emerse. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario complesso e articolato.

La battaglia legale sul delitto di Garlasco si sposta sul terreno dell'informatica forense. Dopo le recenti dichiarazioni dei legali della famiglia Poggi sull'accesso di Chiara alla cartella con file pornografici nel pc di Alberto Stasi la sera del 12 agosto 2007, arriva la replica della difesa del condannato. Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis contestano il dato fornito dai consulenti della parte civile e annunciano l'estensione delle analisi al computer della vittima, con richiesta di incidente probatorio., "Il presunto dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia".

Nelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica. In particolare, si segnala che Chiara Poggi avrebbe consultato contenuti compromettenti sul computer di Alberto Stasi la sera prima del tragico evento. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, offrendo nuovi spunti per comprendere meglio le dinamiche di quella notte. Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Questi risultati approfondiscono il caso Garlasco, aggiungendo dettagli sulla possibile connessione tra Chiara e i file presenti sul computer di Stasi. Legali Stasi, 'il presunto dato sui file non confermato e irrilevante' - "Non si intende ancora andare oltre nelle valutazioni, perché è stato incaricato un consulente tecnico informatico di parte che sta svolgendo approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull'access ...

La famiglia Poggi, tramite i legali Tizzoni e Compagna, sostiene che la sera prima dell'omicidio Chiara Poggi scoprì file pornografici sul pc di Alberto Stasi e propone un incidente probatorio per verificarlo.

I legali dei Poggi: "C'è la certezza che Chiara vide i file porno di Stasi la sera prima del delitto"

