I legali dei Moretti al contrattacco Non hanno responsabilità penali
Gli avvocati dei Moretti ribadiscono l’assenza di responsabilità penali per i loro assistiti. In un’analisi dettagliata, smontano punto per punto le accuse avanzate contro Jacques e Jessica, concentrandosi sulla vicenda giudiziaria in Svizzera, a Crans-Montana. La loro difesa mira a chiarire la posizione dei clienti, sottolineando l’assenza di elementi che possano confermare responsabilità penali nel procedimento in corso.
La versione (degli avvocati) dei Moretti. Ché, per carità, è il loro lavoro e ci mancherebbe altro: in un'inchiesta la difesa fa esattamente ciò che dice il suo nome, difende i suoi assisti, però qui, anzi nella Svizzera di Crans -Montana, stanno smontando punto per punto tutto l'impianto accusatorio contro Jacques e Jessica. Le indiscrezioni di questi giorni (per la verità quasi mai fatte trapelare dalla procura di Sion), gli interrogatori, i racconti dei "corsi" rimbalzati sui giornali e ripresi dai tigì di mezza Europa, chiacchierati amo' di gossip: sì, ma poi, alla conta dei fatti, dentro un procedimento penale, quel che conta è altro.
Tso all’alunno no mask: "Valutiamo risarcimento e responsabilità penali"
Dopo la sentenza della Cassazione riguardante il caso Tso senza mascherina, si apre una fase di analisi relativa ai possibili risarcimenti e alle responsabilità penali coinvolte. È importante comprendere le implicazioni legali di questa decisione, valutando i relativi aspetti civili e penali. In questo articolo, esamineremo i principali punti di attenzione per cittadini e professionisti, offrendo una guida chiara e dettagliata sulla situazione attuale.
Crans-Montana, la versione dei Moretti: «Le scintille? Responsabilità della cameriera». Ma emergono nuove accuse
I coniugi Moretti hanno dichiarato che le scintille responsabili dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana sarebbero da attribuire alla cameriera Cyane Panine. La 24enne è stata trovata morta nell’incendio, e le accuse emergono in un contesto di indagini ancora in corso. La vicenda solleva questioni sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità coinvolte.
