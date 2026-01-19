In tutta Europa, i giovani stanno diminuendo il consumo di alcol, con un'attenzione crescente alla salute. In Spagna, la Generazione Z manifesta una maggiore consapevolezza nel ridurre l’assunzione di alcol. Questa tendenza si riscontra anche in altri paesi del continente, segnando un cambiamento nelle abitudini di consumo tra i giovani europei.

Una limonata al posto di un cocktail, birra analcolica invece dei superalcolici: la generazione Z spagnola dimostra di essere più attenta alla salute rispetto al passato e sta riducendo il consumo di alcol. Una tendenza che si osserva anche in altri paesi europei. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I giovani europei bevono meno alcolici

