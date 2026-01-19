I fratelli Antonio e Cecilia Bigi morti in un incidente in Puglia deceduto anche l' altro passeggero Domenico Ostuni

Si è aggravato il bilancio dell’incidente avvenuto sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza in Puglia, che ha causato la morte dei fratelli Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 24 anni, e di Domenico Ostuni, anche lui deceduto. L’incidente ha coinvolto più veicoli e le autorità stanno ricostruendo le dinamiche dell’accaduto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause e le responsabilità.

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 41 tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto) in cui sono morti i fratelli Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 24 anni. Oggi è morto anche un altro ragazzo che era a bordo del suv uscito di strada: si tratta di Domenico Ostuni, 24enne di Altamura, che era ricoverato nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Altri due ragazzi che erano in auto con loro, e che sono rimasti feriti, sono ricoverati all'ospedale della Murgia. Il sindaco di Altamura: "Non ho parole, la comunità sta vivendo giorni tristi" «Non ho parole.

Antonio e Cecilia Bigi, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 di Altamura nella notte tra sabato e domenica. La tragica perdita dei due fratelli ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si stringe intorno alle famiglie colpite da questa triste vicenda.

Antonio e Cecilia Bigi, che erano i due fratelli morti nell'incidente stradale: lei consulente, lui operaio. Gli amici: «Ora sono angeli»