I fondi europei vengono usati bene? Cittadini e studenti li controllano con il monitoraggio civico

I fondi europei rappresentano un’importante risorsa per i territori italiani, ma la loro corretta destinazione e utilizzo sono spesso oggetto di dibattito. Cittadini e studenti stanno assumendo un ruolo attivo nel monitoraggio civico, contribuendo a garantire trasparenza e accountability nell’impiego di queste risorse. Un’attenzione condivisa che mira a valorizzare gli investimenti europei e a promuovere uno sviluppo più equo e sostenibile.

Roma, 19 gennaio 2026 – Le politiche di coesione dell'Unione europea investono risorse ingenti per ridurre le disparità tra territori e promuovere sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione sociale. In questo contesto, il monitoraggio civico assume un ruolo strategico: è un'attività di controllo e partecipazione dal basso che nasce dall'accesso ai dati pubblici e si traduce in un impegno concreto della comunità. Raccogliere informazioni, verificare l'andamento dei progetti, confrontare le scelte pubbliche con i risultati ottenuti, formulare proposte e contribuire a una governance più trasparente: sono questi gli obiettivi del monitoraggio civico, soprattutto quando si tratta di progetti sostenuti da risorse pubbliche.

