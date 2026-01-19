i film dai maggiori incassi in italia

Ecco una panoramica dei film con i maggiori incassi in Italia, con particolare attenzione alle tendenze di quest’anno. Tra questi, spicca

Dilaga Checco Zalone in versione milionario smargiasso sulla via di Santiago di Compostela. Il suo Buen camino diventa il film dal maggiore incasso di sempre in Italia. Con un sonoro 70.445.612 euro, secondo dati Cinetel. Ha superato anche Avatar, il kolossal dei kolossal. E sicuramente la sua cavalcata trionfale non finirà qui: solamente ieri ha incassato 1.616.891. Era una domenica invernale da trascorrere al cinema, sì, ma la commedia diretta da Gennaro Nunziante è in sala da tre settimane e mezza, precisamente dal giorno di Natale, e ancora continua ad ammonticchiar soldoni. Si sa, il pubblico italiano vuole leggerezza e risate. 🔗 Leggi su Panorama.it

Ecco i 10 film con i maggiori incassi al cinema in Italia nel 2025. La classifica vede protagonisti i titoli più popolari dell'anno, con una particolare attenzione al successo di Checco Zalone e del suo film

Ecco una panoramica dei dieci film con i maggiori incassi in Italia nel 2025. La selezione include diversi generi, tra commedie, azione e animazione, offrendo un quadro dei principali successi cinematografici dell’anno. Questa classifica riflette le preferenze del pubblico italiano e le tendenze del mercato cinematografico nel corso dell’anno.

