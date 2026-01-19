I familiari delle 29 vittime di Rigopiano alla cerimonia per il nono anniversario | Non può finire così

Il nono anniversario della tragedia di Rigopiano è stato ricordato dai familiari delle 29 vittime con una cerimonia sobria. La commemorazione si è svolta sul luogo del disastro, con una fiaccolata fino all'obelisco e una messa, per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse e riflettere sulla tragedia.

Per il nono anno consecutivo i parenti delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano hanno commemorato i propri cari sul luogo del disastro con una fiaccolata fino all'obelisco e una messa. Come riporta l'Agi, poi la lettura dei nomi dei "29 Angeli" e la deposizione di rose bianche.

A Rigopiano si è svolta una cerimonia commemorativa per le 29 vittime della tragedia, un momento di ricordo condiviso tra familiari, istituzioni e comunità. L'evento sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere una cultura della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela degli ambienti montani. Un'occasione per riflettere sull'importanza della prevenzione e della responsabilità collettiva.

