I delitti del BarLume | La danza dello squalo stasera su Sky e NOW

Arriva su Sky e NOW il 30esimo film dei Delitti del BarLume: uno squalo al largo di Pineta, una scomparsa misteriosa e la Fusco alle prese con un caso che non torna. Arriva su Sky Cinema l’ultima delle nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “ I delitti del BarLume ” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Il titolo della storia che chiude la tredicesima stagione è “ LA DANZA DELLO SQUALO ” in onda lunedì 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. 🔗 Leggi su Digital-news.it

I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali su Sky e NOW

I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali, disponibile su Sky e NOW, è l’ultima stagione della serie Sky Original. Ambientata tra Calabria e Pineta, la vicenda combina un nuovo mistero con elementi di commedia e ironia, tutto incentrato su nozze e fughe improvvise. Un racconto che mantiene l’atmosfera caratteristica della saga, offrendo agli spettatori un intreccio tra intrighi e leggerezza.

I delitti del Barlume, in arrivo su Sky Cinema le nuove storie

Su Sky Cinema arrivano le nuove storie di I delitti del Barlume, la serie Sky Original ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Questa raccolta di episodi amplia il racconto ambientato nel suggestivo scenario della pineta di Pineta. Le nuove storie continuano a esplorare misteri e personaggi familiari, offrendo un approfondimento della serie che ha riscosso successo tra gli appassionati del genere.

