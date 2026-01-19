i dazi e la groenlandia rilanciano meloni come mediatrice con trump

Durante la sua visita in Asia, Giorgia Meloni si pronuncia sui dazi e sulla Groenlandia, evidenziando le tensioni internazionali e rilanciando il suo ruolo di mediatrice. Da Seul, la premier italiana affronta questioni globali, sottolineando le proprie posizioni e influenzando il quadro politico internazionale, anche in relazione alle dinamiche con gli Stati Uniti e l’amministrazione Trump.

L'agenda internazionale e i suoi risvolti interni piombano sulla missione di Giorgia Meloni in Asia. Da Seul, in Corea del Sud, per la prima volta la premier dice che il presidente degli Stati Uniti sbaglia, offrendo un titolo facile ai giornalisti che la seguono in trasferta. Ma la premier non punta a marcare una distanza con Donald Trump, che ha annunciato dazi ai paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia, semmai il contrario. "Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso" sia "il segretario generale della Nato che mi conferma un lavoro che" l'Alleanza "sta iniziando a fare", ha detto durante un punto stampa ieri, tratteggiando il lavoro da pontiera che sta cercando di costruire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni critica i dazi Usa: “Un errore”. Telefonate con Trump e Nato sulla Groenlandia

Il governo italiano esprime preoccupazione per l’aumento dei dazi statunitensi rivolti ai Paesi che partecipano alla missione in Groenlandia. Meloni ha definito questa misura un errore e ha sottolineato la sua posizione durante telefonate con Trump e rappresentanti della Nato. La questione evidenzia le tensioni internazionali e le conseguenze delle decisioni commerciali sulle alleanze e sulla stabilità globale.

Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato. Nel contempo, Donald Trump ha annunciato minacce di dazi contro chi ostacola le sue politiche. Il discorso ha inoltre toccato anche temi di politica interna, offrendo un quadro aggiornato sulle recenti evoluzioni del governo italiano.

