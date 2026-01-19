I concorsi pubblici del Comune sotto la lente della procura tra scontro politico e difesa delle procedure

I concorsi pubblici del Comune di Pescara sono al centro di un’indagine della Procura, dopo un esposto che ha sollevato dubbi sulle modalità di svolgimento. La vicenda si inserisce in un contesto di confronto politico e di attenzione alle procedure, con possibili ripercussioni sulla trasparenza e l’affidabilità delle selezioni pubbliche. La situazione richiede un’analisi accurata per comprendere eventuali criticità e garantire il rispetto delle norme.

Ci sarebbe stato un esposto e sarebbero stati acquisiti i documenti dalla polizia giudiziaria. In consiglio comunale lo scontro è sul Codice Etico proposto da Pettinari e il botta e risposta è con l'assessore Seccia. Interviene il direttore generale: "Il merito non ha cognome" La questione “concorsi pubblici” al Comune di Pescara, sembra a seguito di un esposto, sarebbe finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura. Un Codice con cui si chiede in sostanza l’impegno degli amministratori, su base volontaria, a escludere la partecipazione ai concorsi comunali di parenti e affini di primo grado, per ragioni di opportunità e prevenzione dei conflitti di interesse, richiamando i principi della Carta di Pisa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il caso del San Raffaele e gli infermieri della cooperativa. Sotto la lente della Procura tutta la filiera dell’appalto

L'indagine della Procura di Milano si concentra sul caso del San Raffaele e sulla cooperativa Auxilium Care, coinvolta in gravi disservizi nelle ultime 48 ore. La sindacalista che ha segnalato la situazione è stata già interrogata, e prossimamente saranno ascoltati altri testimoni, tra cui dipendenti delle strutture coinvolte.

Leggi anche: Caporalato nella moda, 13 grandi brand sotto la lente della Procura di Milano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Tutti i concorsi del 2026 per lavorare a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione - Sono disponibili decine di bandi per un totale di oltre 14 mila posti tra ministeri, enti pubblici, sanità, enti locali e forze armate per profili amministrativi, tecnici, informatici e specialistici ... italiaoggi.it