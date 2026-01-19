I concorsi pubblici del Comune sotto alla lente della procura tra scontro politico e difesa delle procedure

Le indagini della Procura sul Comune di Pescara riguardano i concorsi pubblici, al centro di un esposto e di un acceso dibattito politico. La vicenda solleva interrogativi sulla regolarità delle procedure e sulla trasparenza delle selezioni. Questo approfondimento analizza gli sviluppi recenti, evidenziando le posizioni delle parti coinvolte e le possibili implicazioni per l’amministrazione comunale.

La questione "concorsi pubblici" al Comune di Pescara, sembra a seguito di un esposto, sarebbe finita sotto la lente d'ingrandimento della Procura. Se l'attività giudiziaria ora farà tutte le verifiche per accertare regolarità o eventuali irregolarità nelle procedure, a tenere banco a Palazzo di.

