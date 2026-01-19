I cittadini si ritrovano e ricordano il Piatto

La festa del Piatto di sant’Antonio Abate rappresenta un momento di incontro e tradizione per la comunità di Angelana. Ogni anno, questa ricorrenza richiama cittadini locali e visitatori da tutta l’Umbria e oltre, rafforzando il senso di appartenenza e di identità territoriale. Un’occasione per condividere ricordi e valori, consolidando il ruolo di questa celebrazione come appuntamento importante nel calendario culturale della zona.

La festa del Piatto di sant'Antonio Abate si conferma momento di aggregazione per la comunità angelana e di richiamo da tutto l'Umbria e anche da fuori regione. In tanti ieri hanno partecipato ai vari momenti che hanno solennizzato le celebrazioni in onore del patrono degli animali, secondo una tradizione dalle radici ben salde nella cittadina della Porziuncola. Dapprima il raduno delle prioranze degli anni passati e poi la Santa Messa in Basilica, celebrata dal parroco padre Saul Tambini, con l'investitura Priori Entranti che saranno Serventi per il prossimo anno. A seguire la processione solenne per le vie angelane con la statua di sant'Antonio Abate; corteo impreziosito dalla presenza della Fanfara a cavallo dei Carabinieri, delle autorità, delle prioranze, degli studenti delle scuole angelane.

