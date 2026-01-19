I carabinieri sulla Maserati trasportano d' urgenza le medicine speciali per i feriti di Crans Montana

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano hanno effettuato un trasporto urgente di medicinali speciali a bordo di una Maserati, destinati ai feriti dell’incendio di Capodanno a Crans Montana. L’intervento è stato necessario per garantire un tempestivo accesso alle cure presso l’ospedale Niguarda di Milano, assicurando un viaggio rapido e sicuro per i pazienti in condizioni critiche.

Un viaggio della speranza da fare nel minor tempo possibile e in sicurezza. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano sono stati attivati per un trasporto urgente medicinali verso l'ospedale Niguarda Milano, dove sono ricoverati i ragazzi e le ragazze feriti nell'incendio di Capodanno a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. I proprietari: "Non riusciamo nè a dormire, nè a mangiare”

Le notizie sulla tragedia di Crans-Montana aggiornano il bilancio delle vittime italiane, con 40 persone confermate decedute e numerosi dispersi ancora senza identità. I proprietari delle strutture coinvolte esprimono grave dolore e difficoltà emotive. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si prosegue con le operazioni di ricerca e soccorso per fare luce su quanto accaduto.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: oltre 40 morti e 119 feriti, indagini sulla sicurezza del locale

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, le autorità si concentrano sull’assistenza alle famiglie, l’identificazione delle vittime e la ricostruzione dei fatti. L’incidente al bar La Constellation ha causato oltre 40 morti e 119 feriti. Le indagini mirano a valutare le condizioni di sicurezza del locale e a prevenire eventi simili in futuro, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione delle emergenze.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano Cortina, la Maserati dei Carabinieri pronta al servizio - Montana in Italia contesto ostile» Miriam Leone: «Voglio nomi e cognomi. msn.com