Tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni in Andalusia sono passati circa 20 secondi. L'ipotesi principale è un problema al «giunto saltato», che potrebbe aver provocato l’incidente. Attualmente, si registrano 39 vittime e numerosi feriti, di cui 13 in condizioni gravi. Il treno coinvolto, Iryo, è stato costruito in Italia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause.

Cosa è successo nell'incidente ferroviario di Adamuz, in Andalusia, alle 19.39 di domenica 18 gennaio? Perché e come sono morte 39 persone, tra cui un macchinista? Le ipotesi, come spiegano gli inquirenti spagnoli, sono ancora tutte sul tavolo ma al momento tra le più accreditate c'è quella del «giunto mancato». Per il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, si tratta di un incidente «strano e difficile da spiegare» visto che in quel tratto c'è un rettilineo rinnovato, peraltro, a maggio 2025 come parte di lavori di manutenzione, secondo quanto comunicato da Adif, che gestisce la rete. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni: cos'è successo in Andalusia?L'ipotesi del «giunto saltato»: 39 i morti

Incidente treni in Andalusia, cosa è successo? L'ipotesi del giunto saltato tra i binari e lo strano deragliamento sul rettilineo. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia lungo la linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, con un deragliamento sul rettilineo. L'ipotesi principale riguarda un possibile giunto saltato tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulla dinamica, mentre il bilancio delle vittime aumenta di ora in ora. Sono in corso le indagini per chiarire le cause e ricostruire l’accaduto.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine di feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando 39 vittime e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche. L'ipotesi principale è un guasto a un giunto tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulle cause e avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incidente treni in Andalusia, il binario spezzato in un punto e quei 20 secondi tra il... - Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del grave incidente ferroviario lungo la linea dell'alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell'Andalusia, ... ilmessaggero.it