I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro | cos' è successo in Andalusia? Trovato giunto rotto| Inferno sull' alta velocità | 39 morti

Cosa è successo nell'incidente ferroviario di Adamuz, in Andalusia, alle 19.39 di domenica 18 gennaio? Perché e come sono morte 39 persone, tra cui un macchinista? Le ipotesi, come spiegano gli inquirenti spagnoli, sono ancora tutte sul tavolo ma al momento tra le più accreditate c'è quella del «giunto mancato». Per il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, si tratta di un incidente «strano e difficile da spiegare» visto che in quel tratto c'è un rettilineo rinnovato, peraltro, a maggio 2025 come parte di lavori di manutenzione, secondo quanto comunicato da Adif, che gestisce la rete. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro: cos'è successo in Andalusia?| Inferno sull'alta velocità, 39 morti. «Come un terremoto»

