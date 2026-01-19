I 20 secondi poi lo scontro tra treni e i passeggeri in trappola Media | Trovato un giunto rotto Almeno 40 morti e più di 150 feriti

Un incidente ferroviario si è verificato ieri sera nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, causando almeno 39 vittime e oltre 150 feriti. Le autorità hanno riferito di un giunto rotto che ha provocato lo scontro tra due treni, lasciando i passeggeri intrappolati e rendendo difficile l’intervento dei soccorsi. La tragedia rappresenta una grave perdita per la comunità locale e solleva ancora una volta preoccupazioni sulla sicurezza delle reti ferroviarie.

È salito a 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. I feriti sono almeno 152, dei quali 42 ricoverati in ospedale (13 in terapia intensiva). L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica quando un treno della compagnia Iryo proveniente da Malaga (Andalusia) è deragliato nei deviatoi di accesso al binario 1 della stazione di Adamuz, invadendo la linea adiacente: ciò ha causato il deragliamento di un secondo convoglio che stava transitando nel medesimo punto. "Eravamo partiti puntuali alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro: cos'è successo in Andalusia? «Trovato giunto rotto»| Inferno sull'alta velocità: 39 mortiTra il deragliamento e lo scontro in Andalusia sono passati circa 20 secondi, durante i quali si è scoperto che un giunto rotto ha causato l’incidente.

