Hudson Williams, protagonista di Heated Rivalry, interpreta un giocatore di hockey su ghiaccio con un fisico invidiabile. I suoi glutei perfetti sono frutto di un impegno costante e di un allenamento mirato. In questo articolo, scoprirai quali sono le abitudini e i segreti che contribuiscono a mantenere il suo aspetto in forma e naturale.

Hudson Williams, protagonista di Heated Rivalry, interpreta un giocatore di hockey su ghiaccio segretamente gay, ma il suo allenamento per i glutei è tutto fuorché nascosto. In una recente intervista a Vogue, l’attore ha raccontato come ha scolpito il fondoschiena statuario che vediamo sullo schermo. Il suo alleato, tutt’altro che segreto, è il Pit Shark, un attrezzo da palestra dall’aspetto intimidatorio che, nelle sue parole, «ti cambia il sedere all’istante». La rivelazione potrà suonare curiosa e inaspettata, ma l’attrezzo in questione non è una novità. È probabile che un Pit Shark sia già presente anche nella tua palestra, relegato in un angolo a prendere polvere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hudson Williams in Heated Rivalry ha dei glutei perfetti ecco qual è il suo segreto

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serie

Durante i Golden Globes 2026, Connor Storrie e Hudson Williams hanno scherzato sulle scene hot della serie

Leggi anche: Heated Rivalry: Hudson Williams si scaglia contro i gossip sulla sua vita privata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Hudson Williams e Connor Storrie, il debutto in passerella (ma divisi) alla Milano Fashion Week? - I protagonisti della fortunata serie Heated Rivalry prenderanno parte alla Settimana della Moda meneghina. vanityfair.it