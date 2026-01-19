Huawei Maextro S800 è la berlina di lusso sviluppata dalla joint venture tra Huawei e Jac. Rappresenta l’ammiraglia cinese, combinando tecnologia avanzata e design raffinato. Nel 2025, ha raggiunto le 11.453 unità vendute, con un aumento del 104% nelle vendite di dicembre. Questo modello si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’innovazione, confermando l’importanza crescente del settore automotive nel panorama tecnologico cinese.

La berlina di Huawei Maextro S800 nel competitivo mercato cinese ha venduto di più rispetto a marchi blasonati del calibro di Porsche, Bmw e Maybach. Questi risultati non dovrebbero stupire più di tanto poiché nel 2025 i marchi di lusso tedeschi hanno incontrato più di qualche difficoltà in Cina. Ma quanto ha venduto la berlina ultra lusso del colosso dell'elettronica? Considerando il segmento di appartenenza, tanto. Ma vediamo di essere più precisi. Stando a quanto riportato da CarNewsChina, che ha utilizzato i dati diffusi da Haidaxing Ecc, nel dicembre 2025, la Huawei Maextro S800 ha venduto ben 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Huawei Maextro S800: com'è fatta l'ammiraglia cinese

Leggi anche: Huawei Watch Fit 4 Pro è il wearable più completo di Huawei e ora è in offerta su Amazon

Leggi anche: Smart #6, l’ammiraglia ibrida plug-in che non vedremo in Europa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Huawei Maextro s800 luxury car feature #viral #huwawei #luxury

Le auto cinesi conquistano anche il segmento delle auto di lusso. Con la Maextro S800, Huawei sfida e supera i grandi marchi europei, riscrivendo le regole del premium automotive in Cina. - facebook.com facebook