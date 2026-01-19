Hockey ghiaccio | Val Pusteria stravince nell’ICE Bolzano va ko

Nella prima fase dell’ICE Hockey League 2025-2026, si sono disputate le partite di domenica sera, con risultati significativi per le squadre italiane. La Val Pusteria ha ottenuto una vittoria convincente, mentre il Bolzano è uscito sconfitto. Ecco un riepilogo degli incontri e dei risultati di questa giornata, che segnano un momento importante nel campionato in corso.

Un’altra domenica sera della prima fase dell’ ICE Hockey League 2025-2026 si è conclusa. Tutte e due le squadre italiane erano impegnate, ecco come sono andate le cose: bilancio agrodolce per i colori azzurri. Vittoria larga e convincente del Val Pusteria, che si è imposto 5-1 sull’FTC Telekom. Partono forte i “Lupi” segnando con Mantinger e poi con Frycklund nel secondo segmento di gioco. Arriva la reazione pronta dei magiari Kestila, ma nel terzo segmento del match arriva una nuova fiammata dei padroni di casa che vanno a referto con Bowlby, Ierullo e nuovamente Frycklund. Sconfitta invece per 7-4, in trasferta, per il Bolzano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Val Pusteria stravince nell’ICE. Bolzano va ko Leggi anche: Hockey ghiaccio: doppia sconfitta per Val Pusteria e Bolzano nell’ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio: vince Bolzano, cade Val Pusteria nell’ICE League La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Hockey ghiaccio: Val Pusteria stravince nell’ICE. Bolzano va ko - Un'altra domenica sera della prima fase dell'ICE Hockey League 2025- oasport.it

