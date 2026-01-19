Ho visto Jessica poi i morti… Il dramma di Louise la cameriera sopravvissuta di Crans-Montana

Louise, cameriera sopravvissuta a Crans-Montana, condivide il suo racconto delle tragiche ore vissute durante l’incidente. La sua testimonianza, ricca di emozioni e dettagli, permette di comprendere meglio quei momenti di sofferenza e perdita. Attraverso le sue parole, si ricostruisce un quadro fedele di un evento che ha segnato profondamente la sua vita, offrendo uno spaccato di una realtà difficile da dimenticare.

Louise parla e piange. La sua voce si incrina mentre ricostruisce quei minuti che, a distanza di tempo, continuano a ripresentarsi identici nella memoria. “Ero completamente disorientata, sola, sopraffatta dalla portata di quello che vedevo accadere. Ho avuto l’impressione che i pompieri ci abbiano messo una vita ad arrivare.Ero nel panico. quando ho visto tutte quelle fiamme mi sono sentita impotente. Sentivo tutti urlare.”. Non è solo il ricordo di una notte di paura, ma il punto esatto in cui la sua vita si è spezzata in due, tra un prima fatto di leggerezza e un dopo che non concede tregua.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, le ammissioni dei coniugi Moretti: «L'uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello. Poi ho visto i corpi. Ho provato a salvare la cameriera»

Le testimonianze dei coniugi Moretti ricostruiscono i momenti della tragedia avvenuta durante la notte di San Silvestro a Crans-Montana. Secondo quanto riferito, l’uscita di sicurezza era chiusa con un chiavistello, e l’intervento dei coniugi ha riguardato anche il tentativo di soccorso alla cameriera. Le indagini continuano a chiarire le cause e le dinamiche di un evento che ha sconvolto la località.

“Ho sentito un movimento di folla. Ho visto una fiamma arancione e ho urlato”, le parole di Jessica Moretti ai pm svizzeri sul rogo di Crans Montana

Jessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri svizzeri di aver avvertito un movimento di folla e di aver notato una fiamma arancione vicino al bar e ai tavoli 60-61 durante l’incendio di Crans Montana. Le sue parole descrivono i primi segnali dell’incendio e il suo intervento immediato. Questo racconto fornisce un quadro dettagliato degli eventi e delle sensazioni vissute nel momento cruciale.

