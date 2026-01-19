Ho temuto di non rivedervi | la sindaca lascia l' ospedale e fa ritorno a casa dopo l' incidente

Francesca Pondini, sindaca di Galeata, è stata dimessa dall'ospedale dopo l'incidente stradale sulla Bidentina. Dopo alcuni giorni di ricovero, ha fatto ritorno a casa, tornando alla normalità. La sua dimissione rappresenta un passo importante nel percorso di recupero dopo l’evento che aveva suscitato preoccupazione nella comunità.

Dopo lo schianto sulla Bidentina e il ricovero, il messaggio della prima cittadina: "L'affetto mi ha sostenuta quando ero sola in stanza" Il grande spavento, i giorni di ricovero in ospedale e ora, finalmente, il ritorno a casa. Francesca Pondini, sindaca di Galeata, è stata dimessa dopo l'incidente stradale che l'ha vista coinvolta nei giorni scorsi lungo la Bidentina. “Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni: con una visita, un messaggio, una telefonata, un pensiero”, scrive Pondini. Per lei, i giorni passati nel reparto dell'ospedale forlivese non sono stati semplici, ma la vicinanza della comunità ha fatto la differenza: “Anche quando ero sola in una stanza d’ospedale, non mi sono mai sentita davvero sola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Incidente sulla Bidentina, il racconto della sindaca dal letto d'ospedale: "Ho un ematoma polmonare, mi tengono monitorata"Dopo l’incidente frontale avvenuto ieri sulla Bidentina, la sindaca Francesca Pondini si trova in ospedale, dove è sotto osservazione a causa di un ematoma polmonare.

