Zack Snyder ha condiviso su Instagram una foto storica di Henry Cavill nel costume di Superman, scattata per la prima volta durante le riprese. Il regista continua a pubblicare immagini dai set passati, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui momenti più significativi delle sue produzioni. Questa immagine rappresenta un importante ricordo nel percorso di Cavill nel ruolo dell'iconico supereroe.

Il regista sta continuando a utilizzare il suo nuovo profilo Instagram per condividere scatti dai set che ha calcato, tra cui anche quest'ultimo che ritrae Cavill con indosso il costume per la prima volta Con il suo arrivo su Instagram, Zack Snyder ha iniziato a pubblicare immagini dai set degli anni passati e l'ultima arrivata è come specifica lui stesso la prima foto che ha scattato a Henry Cavill con indosso il costume di Superman. "15 anni fa, in questo giorno, ho premuto il pulsante di scatto e ho incontrato Superman", ha scritto su Instagram il regista de L'uomo d'acciaio. "La prima foto che ho scattato a Henry Cavill, pochi istanti prima che diventasse una leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Henry Cavill si è trasformato in Superman per la prima volta in assoluto in questa foto di Zack Snyder

Leggi anche: Zack snyder svela immagine esclusiva di henry cavill come superman

Leggi anche: Henry Cavill torna nei panni di Superman... ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Henry Cavill si è trasformato in Superman per la prima volta in assoluto in questa foto di Zack Snyder - Il regista sta continuando a utilizzare il suo nuovo profilo Instagram per condividere scatti dai set che ha calcato, tra cui anche quest'ultimo che ritrae Cavill con indosso il costume per la prima v ... movieplayer.it