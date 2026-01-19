Harry contro i tabloid britannici | accuse di intercettazioni e spionaggio illegale Via al processo

Oggi a Londra si apre un nuovo procedimento giudiziario tra il principe Harry e i tabloid britannici, nell’ambito di una controversia che riguarda accuse di intercettazioni e spionaggio illegale. La causa si inserisce in un contesto di tensione crescente tra il membro della royal family e la stampa, evidenziando questioni di privacy e rispetto delle normative. La vicenda rappresenta un importante passo nel confronto tra figure pubbliche e media nel Regno Unito.

Si apre oggi a Londra un nuovo processo nella battaglia giudiziaria del principe Harry contro i tabloid britannici. Il figlio minore di Carlo III ha citato in giudizio l'editore del Daily Mail, accusandolo di aver ottenuto informazioni sulla sua vita privata con metodi illegali. Il principe, che vive in California con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, dovrebbe essere presente all'apertura dell'udienza davanti all'Alta Corte. Secondo il calendario, testimonierà per l'intera giornata di giovedì, come già avvenuto nel 2023 contro l'editore del Daily Mirror, quando divenne il primo membro della famiglia reale a deporre in tribunale in oltre un secolo.

Il principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail. Questa è la fase finale della causa intentata dal royal contro i tabloid britannici, che riguarda presunte violazioni della privacy e pratiche giornalistiche scorrette. La vicenda rappresenta un'importante sfida legale per il principe, nel tentativo di tutelare la propria sfera privata e i diritti civili. Russia, Mosca espelle diplomatico britannico: accuse di spionaggio

La Russia ha deciso di espellere un diplomatico britannico, accusandolo di attività di spionaggio. Secondo il Servizio federale di sicurezza russo (FSB), il funzionario coinvolto avrebbe agito in favore dell'intelligence del Regno Unito. Questa decisione si inserisce nel quadro delle tensioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziando le complesse dinamiche di confronto e controllo tra Mosca e Londra.

