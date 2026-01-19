Hanno fatto una rapina con un’auto con la sua targa gliel’hanno clonata | allarme per la nuova truffa

A Monza cresce l’allarme per una nuova truffa che coinvolge le targhe delle auto. I truffatori clonano le targhe, utilizzandole per commettere reati come rapine, creando così ulteriori rischi per i cittadini più anziani. Questa tecnica si aggiunge alle già note truffe telefoniche, rappresentando una minaccia concreta che richiede attenzione e consapevolezza per evitare di cadere nelle loro trappole.

Monza, 19 gennaio 2026 - Allarme in Brianza per una nuova truffa ai danni degli anzian i. Dopo il raggiro della telefonata da parte di un sedicente avvocato o funzionario della Prefettura che informa del figlio o nipote coinvolto in un incidente da lui provocato e del bisogno immediato di pagare per uscire da quel guaio, con tantissime vittime già mietute, ora la nuova frontiera della truffa gira intorno alla targa dell'auto del malcapitato in là con gli anni. " Ci risulta una rapina commessa con una vettura con la sua targa, probabilmente le è stata clonata - dichiara dall'altra parte della cornetta o al telefono cellulare dell'anziano preso di mira un uomo che sostiene di essere un carabiniere - Dobbiamo venire a casa a vedere se tra i suoi oggetti preziosi risulta anche il bottino dei malviventi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Due truffatori hanno ingannato un’anziana a Ostia, clonando la targa della sua auto per fingersi finanzieri. Con questa tecnica, sono riusciti a convincerla e a sottrarle oro e gioielli dalla casa. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione a eventuali segnali di truffa e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine.

