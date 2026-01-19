Hamas Riesame | Hannoun resta in cella

Il Riesame ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, attivista palestinese e architetto, sospettato di aver finanziato Hamas attraverso associazioni benefiche e di guidare la cellula italiana dell’organizzazione. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che approfondiscono i legami tra attività benefiche e presunti finanziamenti a gruppi terroristici. La vicenda evidenzia le complessità legate alle attività di supporto e alle indagini di sicurezza.

12.00 Resta in carcere Mohammad Hannoun, architetto e attivista palestinese accusato di finanziare Hamas con le proprie associazioni benefiche e di essere a capo della cellula italiana dell'organizzazione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. Annullata invece la custodia per altre 3 persone. Motivazioni della decisione depositate entro 30 giorni. Dal 1983 in Italia, dal 2001 e anche dopo il 7 ottobre 2023, Hannoun avrebbe girato ad Hamas più del 70% dei fondi che raccoglieva per i palestinesi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Hannoun nega l'appartenenza ad Hamas: udienza fiume al Riesame per la scarcerazione

Si è conclusa nelle ultime ore l’udienza al Tribunale del Riesame di Genova, dedicata ai ricorsi presentati dagli avvocati di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’ambito dell’indagine della Direzione distrettuale. Durante l’udienza, Hannoun ha negato ogni collegamento con Hamas. La decisione sulla richiesta di scarcerazione sarà comunicata nei prossimi giorni, al termine di un’ampia valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate. Fondi ad Hamas: il Riesame conferma il carcere per Hannoun

Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, respingendo la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas. La vicenda rimane sotto l'attenzione delle autorità giudiziarie, che continuano a valutare gli aspetti legali e politici collegati alla situazione.

