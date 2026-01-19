Recentemente, Andrea Galeazzi, noto youtuber, è stato colpito da un attacco hacker che ha portato alla scomparsa del suo canale e alla clonazione della sua email. Questa situazione evidenzia i rischi legati alla sicurezza online e l'importanza di adottare misure di protezione adeguate. Di seguito, i dettagli sull'incidente e le possibili conseguenze per il creator e il suo pubblico.

Nelle ultime ore è sparito il canale YouTube di Andrea Galeazzi, uno dei creator italiani più noti e apprezzati quando si parla di recensioni di prodotti tecnologici. A chiarire cosa è successo è stato lo stesso youtuber, che sui social ha spiegato di aver perso l’accesso alla mail e al proprio account Google, bucato da un attacco hacker. Oscurato il canale YouTube di Andrea Galeazzi Chi lo segue probabilmente si è già accorto: nelle ultime ore il canale YouTube di Andrea Galeazzi ha iniziato a mostrare video e live su Bitcoin e investimenti finanziari. Contenuti completamente estranei all’attività storica dello youtuber, tra i più noti e seguiti recensori di smartphone e prodotti hi-tech. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hacker contro lo youtuber Andrea Galeazzi, l'avviso social sul canale sparito e la mail clonata

Andrea Galeazzi nel mirino degli hacker: “Mi hanno clonato la mail”Andrea Galeazzi, noto Youtuber milanese specializzato in tecnologia, ha segnalato di essere stato vittima di un attacco informatico.

Attacco hacker ad Andrea Galeazzi, clonato il canale Youtube, video falsiAndrea Galeazzi, noto YouTuber e blogger italiano, è stato vittima di un attacco hacker che ha portato alla clonazione del suo canale YouTube e alla diffusione di contenuti falsi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Hacker attaccano Andrea Galeazzi, il suo YouTube oscurato: "Mi viene da piangere" - Andrea Galeazzi e l’attacco hacker: il celebre youtuber perde il controllo del canale e mette in guardia i follower. notizie.it