Guida ubriaco un’auto ' sparita' dal leasing | fermato 60enne con coltelli e taglierini

Un uomo di 60 anni è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava un'auto risultata oggetto di denuncia di furto da parte di una società di leasing. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di coltelli e taglierini. L’intera vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti corretti alla guida.

A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hascisc

Nella notte dell’8 gennaio, alle 1:30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un’auto in viale Patrioti con a bordo due giovani. Durante il controllo, è stato accertato che uno di loro, 17 anni, era alla guida in stato di ebbrezza e aveva con sé circa 30 grammi di hashish. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza e al deferimento delle responsabilità.

Ubriaco alla guida fa incidente e scappa, 8 mesi e patente sospesa per un anno e mezzo Tribunale - Imputato un automobilista 83enne di Sutri ARTICOLO: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/ubriaco-alla-guida-fa-incidente-e-scappa-8-mesi-e-patente-sospes facebook