Guerriglia fra tifosi sull’Autostrada del Sole Decine di viaggiatori bloccati dai tafferugli

Si sono verificati scontri tra tifoserie sull’Autostrada del Sole, tra l’autogrill Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio, nei pressi di Bologna. Ultras della Fiorentina e della Roma si sono fronteggiati, causando blocchi e disagi ai mezzi in transito. La situazione ha provocato momenti di tensione e il blocco di numerosi viaggiatori, con veicoli parcheggiati sulla corsia di emergenza e un rapido aumento del panico tra i presenti.

Scontri tra tifoserie in autostrada, fra l’autogrill Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio, a poca distanza da Bologna: gli ultras della Fiorentina e quelli della Roma, sull’A1, hanno dato vita a una scena da film, ’parcheggiando’ i loro veicoli e auto sulla corsia di emergenza, e dando vita a dei tafferugli che, in pochi minuti, hanno seminato il panico tra i viaggiatori. Circa duecento persone, con il volto coperto da maschere nere e incappucciate, si sono affrontate, armate di spranghe, mazze e bastoni. Nei video di chi passava di lì in macchina – e dai sistemi di videosorveglianza che gli agenti della Polstrada e della Digos visioneranno per risalire agli autori e fare scattare i provvedimenti – si vede una mandria di tifosi correre attorno a macchine e minibus, pronti alla guerriglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Incidente sull’Autostrada del Sole, lunga coda fra Umbria e Toscana

Nella giornata del 28 dicembre 2025, si è verificato un incidente sull’autostrada del Sole, all’altezza di Fabro, in provincia di Terni. L’incidente si è verificato intorno alle 12:15 e ha causato una lunga coda tra Umbria e Toscana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

