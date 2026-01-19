Guerra Ucraina il sociologo | La popolazione non crede ai negoziati ma sondaggio rivela che sostiene Zelensky
Un recente sondaggio evidenzia che il 69% degli italiani non ripone fiducia nei negoziati di pace in Ucraina, ritenendoli insufficienti a garantire una soluzione duratura. Al contempo, il 62% esprime fiducia in Zelensky e nei leader militari, considerati simboli di resistenza. Questi dati riflettono la percezione diffusa di una guerra complessa e di una leadership che rappresenta la volontà di resistere alle pressioni esterne.
Secondo un sondaggio il 69% della popolazione crede che i negoziati non porteranno a una pace durevole; cresce invece al 62% la fiducia in Zelensky e nei leader militari, simboli di resistenza sotto i bombardamenti. L’intervista con il direttore dell’istituto Anton Hrushetskyi.🔗 Leggi su Fanpage.it
