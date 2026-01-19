Guehi è la soluzione a breve e lungo termine per il Manchester City dice Guardiola

Pep Guardiola ha affermato che Marc Guehi rappresenta una soluzione valida sia a breve che a lungo termine per il Manchester City. Il tecnico spagnolo ha evidenziato come la stabilità nel reparto difensivo, con un modulo a quattro, sia fondamentale per le strategie della squadra. La valutazione di Guehi come elemento affidabile rafforza l’attenzione sulla gestione della linea difensiva e sulla pianificazione futura del club.

Marc Guehi può essere una soluzione a breve e lungo termine per il Manchester City, secondo Pep Guardiola, che ha sottolineato l'importanza di schierare un quattro difensivo stabile. Lunedì il City ha concluso un accordo da 20 milioni di sterline per il nazionale inglese, dopo essere entrato negli ultimi sei mesi del suo contratto con il Crystal Palace. Guehi ha capitanato il Palace vincendo il primo trofeo importante nei suoi 120 anni di storia professionistica lo scorso anno, con il City che è rimasto sbalordito dagli Eagles nella finale di FA Cup a Wembley.

