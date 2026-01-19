Gubbio riconosciuto il risarcimento per la strage dei 40 Martiri
Il Tribunale Civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli di Gubbio per i danni derivanti dalla strage dei 40 Martiri. La sentenza, firmata dalla dottoressa Gaia Muscato, rappresenta un passo importante nella tutela della memoria collettiva e nella ricerca di giustizia. Questa decisione evidenzia l’impegno della giustizia nel riconoscere e riparare le conseguenze di eventi storici dolorosi.
Un verdetto che scrive una pagina di giustizia ritrovata e riafferma la memoria collettiva. Il Tribunale Civile di Perugia, con una sentenza della dottoressa Gaia Muscato, ha riconosciuto per la prima volta il diritto al risarcimento a due fratelli di Gubbio per i danni subiti a seguito della.
