Guarino ha la ricetta | Continuare a lavorare
Gabriele Guarino, centrale dell’Empoli, rappresenta un punto di riferimento stabile nel reparto difensivo. La sua presenza nel sistema a tre garantisce equilibrio e solidità alla squadra, riflettendo l’unità e la continuità del gruppo azzurro. La sua affidabilità in campo è il risultato di un impegno costante, confermando l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in ogni partita.
Punto fermo della difesa dell’ Empoli, nel delicato ruolo di centrale di un assetto a tre, Gabriele Guarino è lo specchio della squadra azzurra. Partito tra le difficoltà, con qualche prestazione insufficiente ed errori gravi, ha saputo lavorare con abnegazione crescendo nel corso della stagione, alzando decisamente il proprio livello. Non deve stupire, quindi, che una squadra come il Bologna, ormai da qualche anno tra le candidate all’Europa in Serie A, gli abbia messo gli occhi addosso. Del resto, dopo alcuni scout avvistati al Castellani in occasione della sfida di fine 2025 contro il Frosinone, ieri contro il Sudtirol sulle tribune di viale delle Olimpiadi c’èra proprio l’uomo mercato del club felsineo, Giovanni Sartori (già sugli spalti anche a Modena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ca’ Leoni s’allarga e punta sull’alta pasticceria: "La ricetta giusta è continuare a investire"
Leggi anche: “Vessicchio stava male da molto ma ha preferito continuare a lavorare nonostante la gravità della situazione. La polmonite un effetto di qualcosa di più complesso che lo aveva colpito mesi prima”
Guarino ha la ricetta: "Continuare a lavorare" - Il difensore azzurro ha analizzato la sconfitta casalinga contro il Sudtirol: "Nel primo tempo ci è mancata intensità, ma l’abbiamo persa su un episodio". sport.quotidiano.net
CONFESSIONE DA FRIGGITRICE AD ARIA Quando usi la friggitrice ad aria, tu sei più… Vota e scrivilo nei commenti 1 Vado a sentimento (tempo e temperatura a occhio ) 2 Seguo sempre ricetta e dosi precise 3 Sbaglio, ma poi imparo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.